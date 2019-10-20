СМИ: власти Барселоны оценили ущерб от протестов в более чем 2,5 миллиона евро

Ущерб от протестов в Барселоне, согласно предварительным данным, составил 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники в городском совете.

В эту сумму не включены затраты на сверхурочную работу персонала, в частности, на уборку городских улиц. Протестующие во время акций уничтожают в том числе мусорные контейнеры. Во время протестов, прошедших накануне, которые, как отмечает агентство, были не самыми массовыми, участники акций испортили мусорки на 42,75 тысяч евро. Всего со вторника было подожжено более 1 тысячи контейнеров.

Протесты в Каталонии продолжаются с 14 октября. Они начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, организовавших референдум о независимости в 2017 году, к срокам от 9 до 13 лет по обвинению в мятеже и растратах. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году, в пятницу, 18 октября, сдался бельгийским властям. Однако суд разрешил остаться ему на свободе, несмотря на ордер на арест, выданный Испанией.