«Ведомости» узнали о сбое с подлодкой на учениях ядерных сил под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», прошедших 17 октября под руководством президента Владимира Путина, произошел сбой с атомным подводным крейсером К-44 «Рязань». Об этом сообщили источники «Ведомостей», в Минобороны на их запрос не ответили.

Субмарина из 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота запустила только одну из двух межконтинентальных баллистических ракет Р-29Р по полигону «Чиж». Собеседники газеты связали это с возможным отказом систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Осечки с Р-29Р также возможны, поскольку эти ракеты находятся на вооружении уже более 40 лет, отметил в разговоре с изданием главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский. «Рязань» же остается на вооружении с 1977 года, тогда как остальные субмарины ее типа утилизированы или ждут утилизации, добавляют «Ведомости».

Всего в ходе учений с 15 по 17 октября военные должны были выполнить 16 пусков крылатых и баллистических ракет. Помимо подлодок, также были задействованы корабли, дальние бомбардировщики, комплексы «Ярс» и «Искандер». «Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорилось в пресс-релизе о мероприятии.