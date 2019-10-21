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В Хабаровском крае росгвардеец погиб после экзамена на краповый берет

Общество

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В Хабаровске боец Росгвардии умер после сдачи экзаменов на краповые береты для сотрудников окружных спецподразделений ведомства. Об этом сообщило местное издание DVHab.ru, информацию подтвердили в Восточном округе войск ведомства.

Инцидент произошел в начале октября: бойцу из Улан-Удэ «с опытом горячих точек» во время поединка на последнем этапе соревнований «проломили череп», после чего он впал в кому и накануне скончался в больнице, не приходя в сознание.

По словам пресс-секретаря Росгвардии Валерия Грибакина, ведомство начало служебное расследование, а родственникам бойца будет оказана помощь.

Краповый берет присваивается бойцам нацгвардии после прохождения квалификационных испытаний и является предметом гордости — привилегий перед остальными военнослужащими он не дает.

 

Теги:
росгвардия, дальний восток, va

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