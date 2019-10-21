В Госдуме предложили миллионные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий штрафы для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Адальби Шхагошев.
Авторы инициативы предлагают в случае нарушения закона о выборах, в частности дня тишины, штрафовать на сумму в размере 4% от оборота или на 2,3-3,5 млн рублей. Депутаты хотят внести такую поправку в Кодекс об административных нарушениях и добавить в него понятие «иностранного СМИ». Под ним подразумеваются издания с регистрацией в других странах.
Сейчас за нарушение закона о выборах граждан штрафуют на сумму до полутора тысяч рублей, должностных лиц — на 2-3 тысячи рублей, а для юридических лиц штрафы составляют 20-30 тысяч рублей.
По словам Шхагошева, поправки разработали из-за «массовых нарушений» со стороны иностранных СМИ. Он считает, что в законе нет жестких норм, регулирующих их работу, что позволяет иностранным изданиям «халатно относиться ко всей системе власти в России».
В качестве примера Шхагошев привел немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle, в работе которого депутаты нашли «признаки оправдания экстремизма» и нарушения российского законодательства из-за твита о митинге 27 июля за честные выборы в Москве. В Госдуме в связи с этим призвали лишить издание аккредитации. Представители Deutsche Welle настаивают, что не вмешивались во внутренние дела России.
На прошлой неделе комиссия Годсумы нашла нарушения избирательного законодательства со стороны «Медузы», «Би-би-си», «Радио Свобода» и других иностранных ресурсов. По мнению депутатов, достаточным основанием для принятия мер стали расследования НТВ и «Федерального агентства новостей».
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных