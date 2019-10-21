Акции «Яндекса» подорожали на 8% после критики правительством закона о «значимых» интернет-ресурсах

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов. К 10:50 мск они были на уровне 2077 рублей.

Агентство связало это с отзывом правительства на законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, который может запретить иностранцам владеть больше 20% их голосующих акций. Автор инициативы депутат Антон Горелкин сам относил «Яндекс» к таким компаниям, на прошлой неделе ее бумаги из-за этого за сутки падали в цене более чем на 15%.

В кабмине посчитали это чрезмерным и решили позволить иностранцам владеть долей в 50% минус одна акция — чтобы им не принадлежал контрольный пакет. СМИ отмечали, что предложение позволит «Яндексу» не менять структуру собственности: основателю компании Аркадию Воложу с гражданством Мальты принадлежат 48% голосов, согласно уставу, его акции нельзя продать или передать по наследству.