В Петербурге оштрафовали болельщика «Зенита» за удар в лицо омоновцу во время матча

Петроградский районный суд Петербурга приговорил к 20 тысячам рублей штрафа болельщика «Зенита» Артема Прохорова за драку с ОМОНом после матча с «Краснодаром» 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) за удар рукой в лицо бойца ОМОНа. Отмечается, что суд учел, что Прохоров был пьян, является многодетным отцом и полностью признал свою вину.

Ранее другого болельщика «Зенита» 25-летнего Дениса Первачука приговорили к году колонии поселения за удар в лицо бойца ОМОНа. Еще одного участника драки по фамилии Антонов оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что он целился ногой в голову омоновца, но промазал. Фигурантом уголовного дела из-за стычки проходит еще один футбольный фанат.

Вечером 3 августа во время матча «Зенита» — «Краснодар» болельщики из-за недостатка места для курения начали отодвигать ограждения, в ответ на что дежурившие во время матча омоновцы применили дубинки.