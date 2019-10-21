Россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского лучшими политическими лидерами среди героев кино

Россияне считают Штирлица из «17 мгновений весны» и профессора Преображенского из «Собачьего сердца» лучшими политическими лидерами среди героев кино. Это следует из результатов опроса Центра политической конъюнктуры и ВЦИОМ.

Социологи спрашивали о главных качествах, которыми должен обладать политический лидер. Такими респонденты назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), а также близость к народу (26%). По мнению опрошенных, этими качествами среди киногероев в наибольшей степени обладают Штирлиц (20%) и Преображенский (12%).

Среди лидеров рейтинга оказались также Данила Багров из «Брата», Мария Швецова («Тайны следствия») и Екатерина Тихонова из фильма «Москва слезам не верит». Около 76% опрошенных отдали бы выбранным героям свои голоса на президентских выборах.

Социологи добавляют, что Преображенского поддержали респонденты из Москвы и Петербурга, а за Штирлица голосовали в основном жители средних и малых городов страны. Лидерство Штирлица исследователи объясняют работой СМИ, которые часто ассоциируют с киногероем президента Владимира Путина. Популярность Преображенского эксперты связали с запросом общества на политика нового типа: успешного и умудренного жизнью человека дела, который находится во враждебном социальном окружении.

Предыдущий аналогичный опрос ВЦИОМ проводил совместно с РОМИР в 1999 году. Тогда в списки вошли киноперсонажи из российских и зарубежных фильмов. В опросе ВЦИОМ на первом месте оказался Петр I, у РОМИР лидировал маршал Георгий Жуков.