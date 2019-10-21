В петербургском отделе полиции умерла задержанная за кражу женщина

В Петербурге полицейские начали проверку из-за смерти в отделе полиции женщины, задержанной за карманную кражу. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

32-летнюю жительницу Новгорода задержали накануне после того, как в полицию обратился мужчина, у которого украли кошелек на улице. Женщину отвезли в дежурную часть 28 отдела полиции Центрального района города, где в шесть утра ей стало плохо.

По словам полицейских, до приезда скорой ее пытались реанимировать: женщину вывели из камеры для административно задержанных, уложили на стулья и делали искусственное дыхание, однако это не помогло.

«По большому счету, в ее смерти надо винить ее саму, ее образ жизни», — сказали в ГУ МВД по Петербургу. Более точных данных о причинах смерти не сообщается.

«Фонтанка» уточнет, что женщина была дважды осуждена за распространение наркотиков.