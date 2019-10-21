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В петербургском отделе полиции умерла задержанная за кражу женщина

Общество

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В Петербурге полицейские начали проверку из-за смерти в отделе полиции женщины, задержанной за карманную кражу. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

32-летнюю жительницу Новгорода задержали накануне после того, как в полицию обратился мужчина, у которого украли кошелек на улице. Женщину отвезли в дежурную часть 28 отдела полиции Центрального района города, где в шесть утра ей стало плохо. 

По словам полицейских, до приезда скорой ее пытались реанимировать: женщину вывели из камеры для административно задержанных, уложили на стулья и делали искусственное дыхание, однако это не помогло. 

«По большому счету, в ее смерти надо винить ее саму, ее образ жизни», — сказали в ГУ МВД по Петербургу. Более точных данных о причинах смерти не сообщается. 

«Фонтанка» уточнет, что женщина была дважды  осуждена за распространение наркотиков.

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Теги:
петербург, nt

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