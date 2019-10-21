Глава Роскомнадзора: вместо блокировок власти начнут штрафовать за нарушения в интернете

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает штрафы «более цивилизованным и эффективным» методом наказания за нарушения в интернете, чем блокировки. Об этом сообщат ТАСС.

По словам Жарова, сейчас власти обсуждают законопроект, предполагающий «достаточно серьезные штрафы» для компаний, нарушающих законы в области регулирования интернета. Он назвал это «очень серьезным и эффективным шагом вперед».

«Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают "экономическим рублем"», — заявил глава Роскомнадзора в ходе Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.

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По мнению Жарова, принципы безопасности в сфере интернет-регулирования должны обсуждаться на международном уровне. «Правила должны быть одинаковыми для всех: государств, корпораций, людей», — подчеркнул он.

Напомним, в апреле прошлого года Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. При этом мессенджер продолжает работать у большинства россиян. В 2016 году была заблокирована соцсеть деловых контактов LinkedIn из-за отказа хранить и обрабатывать данные россиян на территории России. Роскомнадзор также заявлял о готовности заблокировать Facebook, если компания не согласится выполнить аналогичные требования.