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В Красноярске арестовали начальника участка, на котором прорвало каскад дамб. Из-за аварии погибли 15 человек

Общество

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Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал до 18 декабря Андрея Еганова, начальника участка компании «Сисим», на которой прорвало каскад дамб. Об этом сообщает ТАСС.

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15:27 Суд также арестовал мастера «Сисим» Евгения Александрова. Он свою вину не признает. «Ни в чем я не виноват, визуально осмотрел - она [дамба] была нормальная», — заявил Александров.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). По уголовному делу были также задержаны гендиректор компании «Сисим» и мастер горного участка.

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Каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба произошло 19 октября.  После прорыва дамб волной высотой в несколько метров смыло бытовки поселка золотодобывающей артели «Сисим». В результате 15 человек погибли, еще пять считаются пропавшими без вести. В краевой больнице находятся девять человек, четверо из которых в тяжелом состоянии. 

Росприроднадзор в связи с трагедией решил проверить все дамбы в России.

Теги:
красноярск, дамба, nt

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