Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели.

Как следует из информации на сайте Книги, за одну неделю Соловьев провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. В беседе с ТАСС телеведущий уточнил, что рекорд был установлен во время эфиров передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Выпуски были посвящены политической обстановке в стране и мире, отмечает агентство.

«Технология была такая: каждую передачу наши коллеги копировали на файлообменник, сопровождая кипой документов, подтверждающих эфирные выходы, все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги», — рассказал Соловьев.

Предыдущий рекорд принадлежит японскому шоумену Монта Мино, который за неделю провел в эфире 21 час и 42 минуты.