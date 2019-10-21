Дарья Сосновская, которую после митинга ударил в живот полицейский, обратилась в суд из-за бездействия СК

Участница митинга 10 августа в центре Москвы Дарья Сосновская, которую при задержании ударил в живот полицейский, обратилась в суд из-за бездействия Следственного комитета. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».

Сосновская просит суд признать бездействие руководства районного следственного отдела незаконным и обязать его провести эффективное расследование, отмечает сотрудничающая с «Зоной права» адвокат Татьяна Молоканова.

Ранее СК по Москве перенаправил жалобу Сосновской в Росгвардию. «СК фактически самоустранился от проведения проверки, перепоручив ее Росгвардии, которая никакого отношения к событиям не имеет и не уполномочена в соответствии с УПК проводить ее», — отметила Молоканова.

Сосновскую задержали на спуске по улице Забелина, когда она с другими участниками протестного митинга покидала проспект Сахарова. Она требовала отпустить человека с признаками инвалидности, которого полицейские волокли по земле, после чего ее схватили и ударили в живот. Согласно видеозаписи, задерживавший Сосновскую силовик был в форме второго оперполка полиции.

Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей, а также неоднократно госпитализировали из-за ухудшения состояния. Привлекать ее к ответственности за акцию суд отказался и вернул протокол на нее в полицию из-за нарушений.

ГУ МВД по Москве в августе сообщало о начале проверки, но ее результаты не публиковались.