Сидорова вместе с мужем, сыном и сестрой пропала из своего коттеджа в феврале 2012 года. Вскоре было возбуждено уголовное дело о похищении и убийстве ( по ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемые, в том числе и Шишканов, были задержаны летом 2019 года.
Тела пропавших в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и ее семьи найдены с огнестрельными ранениями
В Раменском районе Подмосковья были обнаружены тела пропавших в 2012 году депутата заксобрания Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, к убийству которых, вероятно, причастен криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
«Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина — 10 метров. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Сидорова, которая также занимала должность гендиректора сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Племзавод Раменское», и ее родственники были убиты за отказ передать Шишкану земельные участки.