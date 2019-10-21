Тела пропавших в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и ее семьи найдены с огнестрельными ранениями

Фото: Следственный комитет РФ

В Раменском районе Подмосковья были обнаружены тела пропавших в 2012 году депутата заксобрания Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, к убийству которых, вероятно, причастен криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина — 10 метров. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Сидорова, которая также занимала должность гендиректора сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Племзавод Раменское», и ее родственники были убиты за отказ передать Шишкану земельные участки.

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