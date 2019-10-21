СМИ: в Ливии погиб бывший пресс-секретарь службы спасения «Сова»

Неделю назад в поселке Новоорск Оренбургской области похоронили 55-летнего Евгения Илюбаева, участвовавшего в военных действиях в Сирии и Ливии, сообщает Znak.com.

Анонимный собеседник издания рассказал, что бывший журналист в составе ЧВК «Вагнер» несколько раз ездил в зоны вооруженных конфликтов, за что около года назад получил медаль «За Отвагу» из рук президента страны.

По информации «Новой газеты» в поселке Новоорск, где похоронили Илюбаева, проживает, предположительно, его сестра Ирина, работающая в местной школе. В администрации поселка ответили, что о похоронах им ничего не известно.

Евгений (Жаксыбай) Илюбаев в 1982-1984 годах служил в мотострелковых войсках, обладал навыками аварийно-спасательной работы, оказания первой медицинской помощи. В 1992 году закончил факультет журналистики УрГУ (ныне — УрФУ). В 1996-2012 годах работал пресс-секретарем службы спасения «Сова», возглавлял информационное агентство ООО «Телевизионная Служба спасения».

О последних пяти годах жизни Илюбаева почти ничего не известно, даже по месту его прописки в поселке Кедровом возле Верхней Пышмы в Свердловской области сейчас пустырь, на месте снесенных старых домов строят высотки.

В начале месяца «Медуза» сообщала, что в гражданской войне в Ливии погибло от десяти до 35 российских наемников из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей. По информации издания, в Ливии бойцы ЧВК охраняют поставки оружия, контролируют все логистические потоки армии маршала Халифы Хафтара, который противостоит правительственным войскам Ливии, а также занимаются военной подготовкой людей и проводят разведывательные операции.

СМИ связывают руководство ЧВК «Вагнер» с бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным издания «Проект», его политтехнологи работают минимум в 20 африканских странах, в том числе, Ливии. Журналисты утверждают, что структуры Пригожина пытаются объединить страны в «серый» политический союз. Российские власти утверждали, что им ничего неизвестно об активности бизнесмена в Африке.