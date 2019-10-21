ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу препаратов от укачивания

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании «Победа» из-за трансляции аудиорекламы препаратов от укачивания на борту самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве уточнили, что дело заведено из-за нарушения рекламного законодательства после жалобы гражданина. В пресс-службе «Победы» рассказали, что подобные претензии возникли впервые, и «вызывают удивление».

Представители авиакомпании отметили, что требования к аудиорекламе в транспортных средствах по закону не распространяется на самолеты, а размещение рекламы на борту самолета позволяет предлагать более дешевые билеты, так как приносит дополнительный доход перевозчику.

«Резонно уточнить, аудиореклама на радиостанциях, которые слушают подавляющее большинство автомобилистов в дороге, тоже не должна транслироваться?», — подчеркнули в пресс-службе «Победы».