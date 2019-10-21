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В Чили десять человек погибли в ходе беспорядков, начавшихся из-за повышения цен на проезд в метро

Общество

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В Чили в ходе беспорядков, которые начались из-за повышения цен на проезд в метро, погибли десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По их данным, пять человек погибли из-за пожара в одном из супермаркетов, который накануне был ограблен, а позже загорелся. Также известно о гибели эквадорца от пулевого ранения и еще четырех жертвах.

Протесты начались в Сантьяго 14 октября, затем распространились на другие города и переросли в беспорядки. Поводом стало повышение цены на проезд в метро с 800 до 830 песо (71,8 и 74,5 рубля соответственно). 18-19 октября демонстранты разгромили несколько правительственных зданий, магазинов и станций метро, подожгли редакцию газеты El Mercurio. Между протестующими и полицей начались столкновения.

В ходе протестов полиция задержала около 1,5 тысяч человек. В Сантьяго и еще пяти городах власти ввели чрезвычайное положение и комендантский час. На этих территориях действуют полторы тысячи военных. По данным властей, пострадали 62 полицейских.

На фоне беспорядков президент Чили Себастьян Пиньера приостановил повышение цен на проезд в общественном транспорте, но полностью решить проблему с беспорядками властям пока не удается. В Сантьяго закрыли школы, общественный транспорт работает со сбоями.

Теги:
kb, беспорядки, чили

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