Главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев. Он работал на Первом канале и возглавлял Общественную палату

Главой Совета по правам человека при президенте России стал журналист и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Об этом говорится на сайте Совета.

Валерий Фадеев с 1998 по 2017 год был главным редактором журнала «Эксперт», а также работал ведущим программы «Время» на Первом канале с 2016 по 2018 год. В 2017 году Фадеев возглавил Общественную палату.

Предыдущий глава СПЧ Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет. По словам Федотова, он намерен возглавить новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, если разрешение на ее создание будет получено от секретариата международной организации.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Федотов может покинуть свой пост. По словам источников Интерфакса и «Московского комсомольца», претензий к работе Федотова у Кремля не было. Предполагалось, что место Федотова займет Фадеев. Члены Совета обращались к Путину с просьбой оставить Михаила Федотова председателем Совета.

Михаил Федотов руководил СПЧ и работал советником президента с осени 2010 года. В 90-е годы он возглавлял министерство печати и информации, руководил созданным им Российским агентством интеллектуальной собственности при президенте. Федотов также был постпредом России при ЮНЕСКО.

Федотов высказывался в защиту фигурантов «московского дела», а по его инициативе были организованы общественные экспертизы по резонансным делам, в том числе, по «болотному делу» и «делу Кировлеса». Также он инициировал проверку по фактам преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, а в 2012 году требовал пересмотра «закона Димы Яковлева» о запрете усыновления российских сирот гражданами США. Кроме того, в СПЧ Федотов разрабатывал проект по «десталинизации» российской истории XX века.