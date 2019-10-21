Путин исключил политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского из СПЧ

Президент Владимир Путин исключил из Совета по правам человека политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, а также профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского. Это следует из соответствующего указа президента.

Путин также освободил от должности главы СПЧ Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет. Совет возглавил журналист и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В состав СПЧ вошел бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого в конце августа отпустили из киевского СИЗО и затем вернули в Москву в рамках обмена пленными с Украиной. Под арестом он находился около полутора лет по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. РИА Новости Вышинский заявил, что в Совете будет заниматься правами российских журналистов, находящихся в других странах.

Екатерина Шульман была в СПЧ с декабря прошлого года. Она неоднократно высказывалась за либерализацию законов о митингах. Как правозащитник Шульман активно участвовала в делах, возбужденных по политическим мотивам: в частности, посещала задержанных на митингах в Москве и требовала прекратить преследование фигурантов «московского дела».

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