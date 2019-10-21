Суд присудил 1,5 млн рублей компенсации матери погибшего от пыток в здании ингушского Центра «Э»

Магасский районный суд в Ингушетии присудил Лемке Долиевой, матери погибшего от пыток в здании Центра «Э» Ингушетии, 1,5 млн рублей моральной компенсации. Об этом сообщает «Зона права».

«Судья в 10 раз уменьшил сумму компенсации морального вреда, которую мы просили в заявлении, поэтому мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции», — рассказал адвокат Андрей Сабинин.

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50-летний Магомед Долиев умер в июле 2016 года, когда его привезли в здание Центра «Э» и пытали, требуя, чтобы он признался в ограблении «Россельхозбанка». Его жена, Марем Долиева, также подверглась пыткам и унижениям, в том числе и в служебном кабинете тогда еще начальника Сунженского РОВД Магомеда Бекова в присутствии начальника Центра «Э» Тимура Хамхоева и начальника полиции МВД Ингушетии Алишера Боротова.

В июле 2018 года гарнизонный военный суд в Нальчике приговорил шестерых фигурантов дела, в том числе Бекова и Хамхоева, к реальным срокам. В мае Беков был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, но в августе его вновь арестовали и отправили в пятигорский СИЗО «Белый лебедь».