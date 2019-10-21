Спикер Палаты общин отказался снова выносить на голосование вопрос о соглашении по Brexit

В Великобритании спикер Палаты общин Джон Беркоу отказался выносить на голосование вопрос о соглашении по Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Беркоу, сегодняшнее голосование повторяет то, что было назначено на субботу, однако никаких событий, которые могли бы изменить суть вопроса, с тех пор не произошло. При этом аргумент о том, что в эти дни премьер-министр направил ЕС письмо с просьбой отсрочки Brexit, спикер назвал неубедительным.

В субботу, 19 октября, парламент Великобритании проголосовал за поправку депутата Оливера Летвина, которая обязывает премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit. Согласно поправке, выход страны из ЕС будет отложен, даже если парламент Великобритании одобрит новую сделку.

После этого Джонсон направил в Европейский Союз письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не подписал его. Затем премьер-министр Великобритании направил в ЕС второе письмо, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой. Джонсон отметил, что будет добиваться выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

17 октября Евросоюз и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit. Согласно договоренностям, Великобритания должна будет подчиняться действующим нормам ЕС как минимум до конца 2020 года, а также заплатить отступные в размере 33 млрд фунтов.