МВД снизило сумму иска к организаторам митингов 27 июля и 3 августа до 9 млн рублей

Главное управление МВД по Москве снизило сумму требований по иску к организаторам митингов 27 июля и 3 августа с 18 млн рублей до 9,6 млн рублей.

О, ГУВД снизило сумму исков в 2 раза почти. На 10 миллионов не наработали pic.twitter.com/A41wle1Fld — Георгий Албуров (@alburov) October 21, 2019

Теперь сумма требований к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову из-за акции 27 июля составляет 4,1 млн рублей. По второму иску, поданнному к Соболь и Георгию Албурову из-за акции 3 августа, — 5,5 млн рублей.

МВД просит возместить ущерб, «причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». Речь идет о дополнительных затратах «на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени», а также затратах на «горюче-смазочные материалы для задействованных в ходе выезда автомобилей ГУ МВД по Москве».

Ранее суд обязал инициаторов несогласованной акции 27 июля выплатить 3,4 миллиона рублей и 241,5 тысяч рублей по требованиям ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице. Кроме того, суд взыскал с организаторов акции 27 июля 53 тысячи 747 рублей в пользу Московского метрополитена и 1,2 млн рублей — «Мосгортрансу». Истцы утверждали, что организаторы протестных акций ответственны за помехи в работе, которые произошли в их организациях из-за митингов.