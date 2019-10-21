Суд продлил арест фигуранту «московского дела» Никите Чирцову

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест фигуранту «московского дела» Никите Чирцову, который обвиняется в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста до 27 января 2020 года. Срок следствия также продлен до 27 января.

Доводы для ареста остались прежние: по мнению следователя, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию.

«Чирцов находился в федеральном розыске и может снова скрыться от органов следствия. Потом мы его можем не найти», — добавил следователь. Его позицию частично поддержал прокурор. Он считает, что продление ареста законно и обосновано. Однако прокурор предложил продлить стражу до 27 декабря.

Адвокат Александр Борков попросил перевести Чирцова под подписку о невыезде или назначить меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Защитник заметил, что нет доказательств того, что Чирцов может оказать давление на потерпевшего и свидетелей.

«Все следственные мероприятия закончены в конце сентября. И что-либо предъявлять и расследовать нет необходимости. Мера пресечения была назначена чрезмерная», — сказал защитник. Сам обвиняемый просил его освободить и не держать в заключении.

Напомним, Чирцова задержали 28 августа в Минске местные сотрудники правопорядка, которые сообщили ему, что он находится в межгосударственном розыске за участие в московской акции 27 июля. Его передали миграционной службе, чтобы вернуть в Россию.

Однако по прибытию в Москву его никто не стал задерживать. Поймали Чирцова только 2 сентября, ему вменили применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

На следующий день Басманный суд арестовал Чирцова на два месяца. По версии следствия, во время несогласованной акции на Тверской улице обвиняемый «толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки, тем самым причинив ему физическую боль». Чирцову грозит до пяти лет лишения свободы.