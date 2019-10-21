Чешская контрразведка заявила о раскрытии действовавшей под началом ФСБ сети хакеров

Глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка в отчете перед парламентом упомянул, что в 2018 году его ведомство обнаружило сеть хакеров, действовавшую под руководством российской ФСБ. Выдержки приводит издание iDNES.cz.

Первым об этом со ссылкой на источники еще в марте сообщал чешский портал Respekt: занимавшаяся продажей компьютеров группа россиян и получивших местное гражданство выходцев из России была ответственна за кибератаки на чиновников, в том числе на чешский МИД в 2016 году, утверждалось в расследовании.

«Мы остановили их деятельность на территории Чехии — это было только звеном в планах россиян, которые уже применяются или готовятся в других европейских странах», — сказал Коуделка. Он отметил, что сеть «была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства».

Приводить другие детали он отказался, поскольку расследование дела еще продолжается. Respekt писал, что посольство в Праге якобы предоставляло свои автомобили для перевозки компьютеров предполагаемых хакеров. В российском посольстве ответили, что «заявление не имеет ничего общего с действительностью».