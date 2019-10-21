В Улан-Удэ прекратили дело участника сентябрьских протестов о распыленном баллончике

Советский райсуд Улан-Удэ прекратил дело участника сентябрьской протестной акции Дмитрия Хараева о распылении баллончика в лицо бойцу Росгвардии. Его отсвободили от уголовного преследования с назначением 5 тысяч рублей судебного штрафа, сообщается на сайте суда.

По версии следствия, вечером 11 сентября Хараев, когда выбегал из автобуса требовавших повтороных выборов мэра активистов, дважды ударил росгвардейца ногой по рукам и распылил перцовый баллончик ему в лицо. Его адвокат отмечал, что мужчина выносил оттуда баллончик с перцовый газом, который закинули сами бойцы ОМОНа Росгвардии.

Суд посчитал возможным прекратить дело, поскольку это было преступление небольшой тяжести, а Хараев «раскаялся» и «загладил причиненный потерпевшему моральный вред принесенными извинениями» — претензий у росгвардейца не осталось. После задержания он вину отрицал, однако впоследствии изменил позицию — тогда по ходатайству следствия его отпустили под домашний арест.