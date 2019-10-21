В Череповце после потасовки с ОМОНом задержали около 30 слушателей выступления «Алисы»

В Череповце Вологодской области 19 октября во время выступления группы «Алиса» бойцы ОМОНа Росгвардии с применением дубинок задержали 28 слушателей, на 10 из них составили протоколы. Об этом областное управление МВД сообщило Интерфаксу.

«Алиса» закрывала рок-фестиваль «Время колокольчиков» в Ледовом дворце Череповца. На песне «Мое поколение» посетители зажгли два файера, а «сотрудники ОМОНа пошли, скажем так, свиньей, расталкивая и расчищая себе путь дубинками, задевая людей, которые даже не имели отношения к этим файерам», вспомнил директор группы Кирилл Титов.

«Или мы прекратим выступление, или ОМОН покинет сейчас зал. Скорее всего, мы закончили выступать», – заявил со сцены фронтмен Константин Кинчев. Спустя несколько минут, когда росгвардейцы покинули зал, он вернулся и попросил не провоцировать силовиков. Задержанных доставили в отделение, на девятерых составили протокол о появлении в состоянии опьянения, а на одного – о мелком хулиганстве.

В мае росгвардейцы и полицейские с применением дубинок и электрошокеров разогнали московских подростков, пришедших на бесплатный фестиваль Hip-Hop Mayday в Лужниках. Из-за большого числа посетителей людей перестали пускать к сцене через ограждения и начали оттеснять. По данным СМИ, пострадали более 30 человек.