Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова покинула СПЧ из-за смены его состава

Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова покинула президентский Совет по правам человека после увольнения его главы правозащитника Михаила Федотова и замены ряда его известных членов. Ранее она подписывала обращение членов Совета в поддержку Федотова.

«Прежнего совета нет. На этот вопрос я вам ответила в самом начале. Если это называется Советом по правам человека, а решать будет какие-то другие задачи, то на это, как говорят, я не подписывалась», — рассказала она BFM. Она назвала неубедительными причины отставки Федотова — достижение возраста 70 лет в сентябре: на этой должности «можно работать до окончания легислатуры» (цитата по Интерфаксу).

Согласно опубликованному сегодня президентскому указу, место Федотова в СПЧ занял бывший главред журнала «Эксперт» и ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев. Из Совета также исключили заместителя Федотова Евгения Боброва, политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «ротацией».