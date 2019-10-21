В Риге открылся кинофестиваль «Артдокфест»

21 октября в Риге начался фестиваль документального кино «Артдокфест». В этом году фестиваль окончательно переехал в Латвию: здесь в течение шести дней будет показана вся конкурсная программа, здесь же пройдет голосование и будет объявлен победитель.

В программе фестиваля 21 фильм. По словам режиссера Виталия Манского, часть фильмов, скорее всего, будут сняты с показов в Москве и Санкт-Петербурге, которые начнутся в декабре.

«Артдокфест» открылся показом документального фильма «Школа соблазнения» Алины Рудницкой. Это истории трех женщин, которые в попытках изменить себя и найти идеального мужа идут в специальную школу, где их учат, как правильно соблазнять мужчин. «Это портрет меня самой — мои страхи, мои сомнения, и поэтому мне было интересно следить за этими женщинами», — рассказала режиссер Алина Рудницкая. По ее словам, съемки длились 7 лет.

В этом году в жюри фестиваля входят кинорежиссер Роман Балаян, латвийский кинокритик Абрам Клецкин и журналист, сооснователь фонда Бориса Немцова Жанна Немцова. Победитель конкурсной программы будет объявлен 26 октября.

Дирекция «Артдокфеста» приняла решение о переезде в Латвию еще весной прошлого года — из-за «сегодняшних условий культурной политики в России».