Пермский «Мемориал» оштрафовали за экспедицию к памятнику репрессированным литовцам и полякам

Министерство природных ресурсов Пермского края выписало предупреждение и два штрафа на общую сумму 250 тысяч рублей краевому отделению общества «Мемориал» и его руководителю Роберту Латыпову. Об этом сам Латыпов сообщил «Новой газете».

«200 тысяч рублей — штраф обществу, и 50 тысяч — мне, как должностному лицу. За экспедицию в Галяшор. Еще требование об устранении нарушений в будущем, в случае невыполнения которого — оштрафуют еще на 5 тысяч рублей», — сказал Роберт Латыпов. Штрафы выписаны по статье «Самовольное занятие лесных участков» (ст. 7.9. КоАП).

Латыпов отмечает, что постановления Минприроды были подписаны 9 октября, при этом почтовый штамп на них проставлен только 15 октября, а в «Мемориал» письмо пришло почти через две недели — 21 октября. По его мнению, это намеренное затягивание времени для того, чтобы у общества не осталось времени для подготовки жалобы.

«Но жалобы уже готовы. Мы подадим их в Министерство природы РФ — вышестоящую инстанцию для пермского министерства, и в суд», — говорит Латыпов.

Председатель пермского «Мемориала» также отмечает, что в постановлении, выписанном ранее на имя участвовавшего в экспедиции в Галяшор гражданина Литвы Станиславоса Улинскаса, говорится, что проверка экспедиции связана с обращением УФСБ по Пермскому краю.

Напомним, в августе этого года экспедиция «Мемориала» в Кудымкарский район Пермского края столкнулась с противодействием со стороны местных властей. Сначала глава района Валерий Климов отказал «мемориальцам» в содействии при ее проведении. Затем, когда ее участники все же прибыли к местам назначения — в поселок Велва-База и несуществующее ныне поселение Галяшор, к ним приехали сотрудники полиции и министерства природных ресурсов Пермского края. Они заявили, что «поступил сигнал» о незаконной вырубке леса в Галяшоре.

В ходе экспедиции ее участники обустроили памятник репрессированным литовцам и полякам в Галяшоре, а также навели порядок на местном кладбище.