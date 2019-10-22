Потерпевшими из-за прорыва каскада дамб в Красноярском крае признали 29 человек

Потерпевшими из-за прорыва каскада дамб в районе села Щетинкино в Красноярском крае признали 29 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

МЧС возобновило поиски без вести пропавших во время обрушения дамб, на ночь их приостанавливали. Территорию поиска увеличилили на расстояние до 1,2 км от места происшествия.

После инцидента СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при работах, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Накануне суд арестовал по делу начальника участка компании «Сисим» Андрея Еганова, мастера Евгения Александрова и гендиректора Максима Ковалькова.

Каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба произошло 19 октября. После прорыва дамб волной высотой в несколько метров смыло бытовки поселка золотодобывающей артели «Сисим». В результате 15 человек погибли, еще пять считаются пропавшими без вести.