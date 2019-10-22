В Норильске росгвардейцы окружили турбазу с последователями «Свидетелей Иеговы»

В Красноярском крае бойцы СОБР Росгвардии 20 октября окружили турбазу под Норильском с полусотней членов общины «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной организации). Некоторых увезли на допрос, утверждают представители конфессии. Источник «Тайги.Инфо» в правоохранительных органах это подтвердил.

Утром, как пишут верующие, сотрудники спецподразделения в масках ворвались в здание и потребовали сдать телефоны и планшеты. На микроавтобусах, «в том числе с логотипом "Норникеля"», они доставили задержанных в СК, в домах у пяти из них перед допросом прошли обыски — «у верующих изымали Библии, компьютеры, планшеты и телефоны».

Следователи спрашивали у них, действительно ли они явлются последователями «Свидетелей Иеговы» и как устроена их община. По данным еще одного источника «Тайги.Инфо», СК расследует дело в отношении лидера общины верующих. Вероятно, ему вменяют «деятельность экстремистской организации» (ст. 282.2 УК) — именно по этой статье преследовались верующие после запрета «Свидетелей Иеговы» Верховным судом в 2017 году.