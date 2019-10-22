В Екатеринбурге фонд, лишившийся помещения из-за чиновников, решил оказывать помощь детям на дому

В Екатеринбурге благотворительный фонд «Я особенный», который в августе лишился помещения из-за невыплат со стороны министерства социальной политики Свердловской области, запустил проект по оказанию помощи детям с расстройствами аутического спектра на дому.

Сейчас фонд на платформе «Планета.ру» собирает деньги для покупки материалов, необходимых для занятий с детьми, и оплаты работы специалистов.

«Мы будем работать над тем, чтобы домой к "особенным" семьям смогли приходить психологи и социальные педагоги, которые будут обучать ребенка навыкам самообслуживания, социальным и коммуникативным навыкам по разработанному индивидуальному графику. На старте проекта, мы нацелены привлечь 4 специалистов, каждый из которых будет заниматься с 5 детьми по 18 часов в месяц», — говорится в заявлении фонда.

Фонд «Я особенный» работал в Екатеринбурге с 2013 года. За это время его подопечными стали около 500 детей с расстройствами аутического спектра. В августе этого года фонд лишился помещения для занятий с детьми из-за задолженности по аренде. По словам президента фонда Александрины Хаитовой, долги образовались из-за невыплат со стороны минсоцполитики Свердловской области.