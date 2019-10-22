Глава СПЧ Фадеев заявил о понимании реакции властей на протесты в Москве

Новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал акции протеста в Москве, прошедшие летом. Свое мнение он высказал в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что выступает против проведения несогласованных акций, отметив, что «незаконные манифестации неуместны, тем более в Москве». «Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов. Подобная реакция часто встречается и в других странах, ничего удивительного тут нет», — заявил Фадеев.

Новый глава СПЧ также сказал о важности политических прав граждан и отметил, что некоторые участники протестов, получившие травмы на акциях, жаловались в полицию, но их заявления не принимают. «Почему они не принимаются? Это процедура, установленная законом. Почему она не соблюдается — важная тема. Если процедуры не соблюдаются, меньше шансов достичь справедливого решения», — подчеркнул он.

В интервью «Коммерсанту» Фадеев сказал, что основное направление деятельности СПЧ будут давать его члены и что в ближайшее время он не планирует делать «резких движений». Он также прокомментировал критику в свой адрес: «Как раньше говорили: "Я же не червонец, чтобы всем нравиться".

На пост главы СПЧ Фадеева назначили накануне. До этого в разные годы он был редактором журнала «Эксперт», а также работал ведущим программы «Время» на Первом канале и возглавлял Общественную палату. Предыдущий глава СПЧ Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.

Вместе с назначением Федотова Путин исключил из Совета политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, а также профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского. При этом в состав СПЧ вошел бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого в конце августа отпустили из киевского СИЗО и затем вернули в Москву в рамках обмена пленными с Украиной.