Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS. Это оказалось ошибкой

Российское судно, находящееся у западного побережья Норвегии, подало сигнал SOS, сообщается в твиттере Центрального управления норвежской службы спасения.

обновление 10:40 В пресс-службе Росморречфлота сказали, что российский ледокол подал сигнал о помощи по ошибке.

Согласно сообщению, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека. В районе, из которого поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм. На место произошедшего направляются буксиры и вертолеты. О других подробностях произошедшего пока не сообщается.