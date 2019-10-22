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Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS. Это оказалось ошибкой

Общество

 

Российское судно, находящееся у западного побережья Норвегии, подало сигнал SOS, сообщается в твиттере Центрального управления норвежской службы спасения.

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10:40 В пресс-службе Росморречфлота сказали, что российский ледокол подал сигнал о помощи по ошибке. 

Согласно сообщению, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека. В районе, из которого поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм. На место произошедшего направляются буксиры и вертолеты. О других подробностях произошедшего пока не сообщается. 

Теги:
судна, норвегия, россия, em

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