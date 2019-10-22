В Канаде партия премьера Джастина Трюдо сохранила большинство в парламенте

В Канаде после обработки 99,57% голосов правящая Либеральная партия премьера Джастина Трюдо победила в 157 из 338 округов, следует из данных избиркома. До абсолютного большинства им не хватило 13 мест, тогда как в предыдущем созыве у партии было 184 мандата.

По абсолютному числу голосов партию Трюдо обошли их главные соперники-консерваторы с разницей в 200 тысяч человек. Несмотря на это, победить им удалось только в 122 округах — столько же мандатов они получат в нижней палате. Квебекский блок победил в 32 округах, Новая демократическая партия — в 24.

Результаты голосования 21 октября, как отмечает The Guardian, позволят Трюдо переизбраться премьер-министром, несмотря на окружавшие его последние месяцы скандалы: СМИ публиковали архивные фотографии, где он в гриме пародировал темнокожих людей. «Канадцы выступили против разделения. Мы продолжим бороться с глобальным потеплением, уберем оружие с наших улиц и будем еще больше инвестировать в наше население», — сказал Трюдо в своей победной речи.