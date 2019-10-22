Глава МВД: все камеры наблюдения в Москве будут распознавать лица

Все камеры наблюдения в Москве оборудуют функцией распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

По его словам, сейчас в Москве действуют три тысячи камер, которые могут распознавать лица. В дальнейшем такой функцией власти планируют оснастить все городские камеры, общее число которых превышает 160 тысяч, заявил Колокольцев на международном полицейском саммите в Сеуле.

Он отметил, что подобные инновации помогают полиции эффективнее расследовать преступления и «упрощают анализ и прогнозирование оперативной обстановки». Глава МВД также напомнил, что полиция активно использовала технические возможности для предотвращения преступлений во время зимних Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу в прошлом году.

Во время ЧМ-2018 в России применяли технологию FindFace Security, благодаря которой в стране задержали более 180 человек. В фан-зоне на Воробьевых горах видеокамеры обнаружили человека, который находился в федеральном розыске за кражу из магазина. После этого его задержали.

С весны 2019 года московские власти активно стали обсуждать установку в столице камер с функцией распознавания лиц. В мае мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в столице «крупнейшей в мире» системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч видеокамер. Технологию собираются также использовать во время массовых мероприятий, в том числе общественно-политических.

Кроме того, в марте стало известно, что судебные приставы получили доступ к столичной системе уличных видеокамер. В апреле первые камеры для распознавания лиц установили на турникетах московской станции метро «Октябрьское поле».