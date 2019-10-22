Минкульт и Фонд кино впервые опубликовали статистику по господдержке фильмов. Больше трети проектов не окупились

Больше трети фильмов (14 из 38 картин), на каждый из которых Минкульт и Фонд кино с 2015 года выделяли более 100 млн рублей, собрали в прокате меньше выданных государством средств. Впервые опубликованные данные по господдержке кино проанализировали «Ведомости».

Так, получивший 119 млн рублей военный боевик «Семь пар нечистых» собрал 811 тысяч, а сборы мультфильма «Баба Яга. Начало» c безвозмездной господдержкой в 138 миллионов оказались почти в 100 раз меньше — около 1,3 млн рублей. Долги остаются у производителей 14 фильмов, на которые всего выделили больше 820 миллионов.

Если Фонд кино выделяет беспроцентные кредиты на фильмы для широкой аудитории, то Минкульт, чаще всего безвозвратно, поддерживает дебютное и авторское кино. Оба в сумме выделяют в год больше 5 млрд рублей. Ранее приводился лишь список поддержанных фильмов, сумма становилась известна только в случае обращения в суд.

Самым дорогим для бюджета, 728 млн рублей, оказался фильм «Викинг» о князе Владимире от Первого канала. Большую часть средств, 613 миллионов, Фонд кино дал им безвовзратно, хотя сборы в прокате составили около 1,5 млрд рублей. Патриотическая комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна, снятая по сценарию его жены главреда Russia Today Маргариты Симоньян, получила на безвозвратных условиях две трети своего бюджета — 100 млн рублей — тогда как в прокате она собрала только 70 миллионов.