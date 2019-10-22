В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли тела еще двух старателей. Число погибших увеличилось до 17

В Красноярском крае спасательные службы обнаружили тела еще двух погибших сотрудников золотодобывающей артели «Сисим» на месте прорыва дамб на реке Сейбе. Об этом сообщило областное управление СК.

Таким образом число погибших увеличилось до 17 человек, поиски еще троих человек продолжаются. 17 пострадавших в результате инцидента остаются в больницах. Из них 8 в тяжелом состоянии в краевой клинической больнице — начать выписывать их планируют через 2 дня.

В результате прорыва нелегальной дамбы 19 октября травмы получили 44 человека. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 29 из них. Для выплаты им компенсаций СК планирует арестовать найденный на месте работ металлический сейф с 18 кг золота. Обвиняемыми по делу проходят начальник участка «Сисим» Андрей Еганов, мастер Евгений Александров и гендиректор Максим Ковальков, их поместили в СИЗО.