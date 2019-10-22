«Не забывайте, что это Совет при президенте»: Кремль — о причинах «ротации» в СПЧ

Совет по правам человека при президенте России — «это подвижный состав, а не некая догма», а потому не стоит удивляться кадровым изменениям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя исключение из СПЧ бывшего главы Михаила Федотова, правозащитника Павла Чикова и политолога Екатерины Шульман, передают ТАСС и РИА Новости.

«Не забывайте, что это Совет при президенте. Поэтому какие-либо изменения в составе Совета без согласования с президентом и без утверждения президента, конечно, невозможны», — подчеркнул Песков.

Решение бывшей судьи Конституционного суда Тамары Морщаковой покинуть СПЧ после анонсированных кадровых изменений — это ее личное право, подчеркнул Песков. «Не стоит преувеличивать значение. Но можно только выразить сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа», — сказал он.

Ранее Песков объяснял исключение возглавлявшего СПЧ Михаила Федотова и его заместителя Евгения Боброва, главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, политолога Екатерины Шульман и профессора ВШЭ Ильи Шаблинского «ротацией». Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова назвала неубедительной причину отставки Федотова (достижение возраста 70 лет в сентябре) и из-за несогласия с кадровыми изменениями вышла из Совета.

Напомним, новым главой СПЧ президент Владимир Путин накануне назначил бывшего главреда журнала «Эксперт» и ведущего Первого канала Валерия Фадеева. В состав Совета также вошел бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого в конце августа отпустили из киевского СИЗО и затем вернули в Москву в рамках обмена пленными с Украиной.