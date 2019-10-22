«Мемориал» оштрафовали на 400 тысяч рублей за отсутствие отметки «иноагента» на странице ингушского отделения

Тверской районный суд Москвы оштрафовал международное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей и его председателя правления Яна Рачинского — еще на 100 тысяч рублей, сообщает «МБХ медиа». С жалобой на них в Роскомнадзор обращалась республиканская ФСБ.

Протокол на них составили в сентябре за отсутствие отметки «иностранного агента» в публикациях на странице их ингушского представительства в фейсбуке (ст. 19.34 КоАП). Отделение, помимо помощи пострадавшим от силовиков также представляет ряд обвиняемых по делу о применении насилия на мартовском митинге в Магасе.

Правозащитники отмечали, что необходимое указание содержится в описании страницы. «На YouTube и Facebook есть маркировка. Поэтому нет общественной опасности, что люди не увидят этот ярлык», — сказал адвокат. Представители Роскомнадзора посчитали, что маркироваться должен каждый их пост.

Правозащитный центр «Мемориал» внесли в реестр «иностранных агентов» в июле 2015 года. Там также находятся «Международный Мемориал», информационно-просветительский центр «Мемориал» и другие их отделения. Вместе с другими участниками реестра они обжаловали это решение в ЕСПЧ.