Счетная палата заявила о неэффективности субсидий Северному Кавказу в размере 8 млрд рублей

Меры господдержки, в рамках которых на развитие регионов Северного Кавказа с 2017 года направили восемь миллиардов рублей, пока не достигли ожидаемого эффекта. Об этом говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа использования субсидий из федерального бюджета.

Речь идет о предоставлении бюджетных средств для инвестирования в корпорации развития регионов на реализацию инвестпроектов, которые бы способствовали социально-экономическому развитию края. Счетная палата указывает, что из 27 запланированных инвестпроектов в 2017-2018 годах реализовано только девять.

За этот период создано только 577 рабочих мест, что не может серьезно изменить ситуацию на рынке труда, так как и без господдержки на Северном Кавказе ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест. Кроме того, в регионе не выполняется показатель по объему привлечения внебюджетных инвестиций.

Как отмечает Счетная палата, механизм отбора и реализации инвестпроектов сложен, непрозрачен и связан с коррупционными рисками. Средства получают акционерные общества субъектов Северного Кавказа, а у федеральных органов при этом нет полномочий управлять их деятельностью.

Как следует из проекта федерального бюджета на 2020-2022 год, на реализацию госпрограммы развития Северного Кавказа собираются потратить 39,6 млрд рублей.