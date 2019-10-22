Предполагаемого участника нападения на Олега Кашина приговорили к 8 годам колонии за похищение человека

Бывшего сотрудника службы охраны петербургского завода Вячеслава Борисова, обвиняемого в похищении директора оборонного предприятия «Заслон» Александра Горбунова, приговорили к 8 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в 2014 году он вместе с сообщниками похитил Горбунова, которого называют организатором нападения на Кашина, и требовал, чтобы тот признался в покушении на журналиста. По данным «Фонтанки», после того, как похитители вкололи ему неизвестное вещество, Горбунов на камеру якобы называл экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака заказчиком, а себя организатором преступления.

Подельников Борисова — Данила Веселова и Михаила Кавтаскина — приговорили к тюремному сроку за похищение Горбунова в июле прошлого года. Все трое — Веселов, Кавтаскин и Борисов — также считаются исполнителями нападения на Олега Кашина. Горбунов проходил по этому делу как свидетель.

Нападение на Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 года в Москве. Журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, в том числе переломами голени, обеих челюстей и черепно-мозговой травмой.

В 2015 году журналист заявил о причастности Турчака к нападению, так как незадолго до инцидента поссорился с ним в «Живом Журнале», а чиновник требовал от Кашина извинений. По его данным, все трое нападавших на него работали на НТЦ «Завод Ленинец» (входит в холдинг АО «Заслон», на 40% принадлежавший семье Турчака) и получили от Горбунова за нападение по 3,3 миллиона рублей.

Сам Турчак отверг эти обвинения, заявив, что никогда не встречался с предполагаемыми исполнителями нападения.