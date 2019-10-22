ФНС заблокировала счета «Ленфильма». Бондарчук ранее просил Путина помочь киностудии

Инспекция Федеральной налоговой службы по Петербургу заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы ФНС.

Первые два счета в этих банках заблокировали 20 сентября, другие два — 8 октября. В ВТБ сообщили, что банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов «Ленфильма». В киностудии, Райффайзенбанке и ФНС информацию не прокомментировали.

РБК предполагает, что заблокировать счета «Ленфильма» могли из-за неуплаты налогов. Как передает издание, в октябре в отношении киностудии возбудили исполнительное производство о взыскании 7 млн рублей налогов и других сборов. По закону средства с заблокированных счетов должны пойти на погашение этого долга.

Кроме того, «Ленфильм» должен выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд рублей. Его киностудия взяла на свою модернизацию в 2013 году сроком на десять лет под гарантии государства.

В сентябре председатель совета директоров «Ленфильма» режиссер Федор Бондарчук попросил президента Владимира Путина помочь киностудии погасить кредит. Режиссер отмечал, что «Ленфильм» не получал тех размеров господдержки, которые были заявлены в концепции развития киностудии. В ВТБ подчеркивали, что без субсидий на погашение долга студии придется объявить дефолт.

Киностудия «Ленфильм» создана в 1914 году на основе Военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета. На студии сняли более полутора тысяч фильмов, среди которых «Чапаев», «Полосатый рейс», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Особенности национальной охоты» и другие. С 2015 года «Ленфильм» пытается продать свою недвижимость для погашения долгов.