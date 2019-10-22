Семерым жителям Красноярска дали до 17 лет строгого режима по делу о «красноярском джамаате»

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Красноярска по обвинению в создании группы, занимавшейся вербовкой для террористической деятельности. Шестерых его предполагаемых сторонников осудили на сроки от 5,5 до 10 лет лишения свободы, сообщили «Тайге.Инфо» в краевом управлении ФСБ.

О задержании участников объединения, которое ведомство назвало «красноярским джамаатом», стало известно в марте прошлого года. По версии ФСБ, они вербовали студентов в мечетях, домашних медресе и халяльных кафе, обсуждали на встречах «уничтожение неверных» и возможность совершения теракта в Красноярске, а также искали спонсоров среди местных предпринимателей.

Объединение появилось в начале 2017 года по приказу эмиссаров международных группировок Джебхат Ан-Нусра и ИГ (признаны террористическими и запрещены). Они отправляли сторонников в зоны военных конфликтов (например, в Афганистан), а при обысках у них изъяли инструкции по изготовлению бомб и экстремистскую литературу. Именно с ними ФСБ также связывала водителя, якобы готовившегося подорвать в Красноярске автобус в День Победы 9 мая в 2016 году.