В результате аварии на таймырском руднике «Норникеля» погибли три человека

На руднике «Таймырский» компании «Норникель» произошла авария. В результате ЧП три человека погибли, говорится на сайте компании.

Авария произошла 22 октября, на месте работают аварийно-спасательные службы и военизированная горноспасательная часть. «Норникель» также сообщает о пострадавших. Компания начала внутреннее расследование.

В пресс-службе уточняют, что тела троих сотрудников нашли в 16:30 по местному времени на горизонте -1445 метров. Как передают «Ведомости», рудник продолжает работу.

Следственный комитет по Красноярскому краю в связи с произошедшим начал проверку. По данным ведомства, погибшими были рабочие в возрасте 40, 45 и 49 лет.

Рудник «Таймырский» относится к Заполярному филиалу компании, который находится на полуострове Таймыр. Там расположены основные сырьевые ресурсы «Норникеля»: два месторождения сульфидных медно-никелевых руд и месторождение Норильск-1.