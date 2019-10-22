Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, вьехавшему в переход на Славянском бульваре

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело водителя Виктора Тихонова, который в декабре 2017 года наехал на толпу у станции метро «Славянский бульвар». До нового приговора его перевели из СИЗО под домашний арест, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Мотивировачная часть решения не публиковалась. Всего в результате инцидента четыре человека погибли, среди них был один ребенок, а еще 11 пострадали. Сам Тихонов не признал вину и настаивал на том, что хотел уступить место другому автобусу, но у его ЛиАЗа отказали тормоза. При этом по данным следствия, автобус был исправен.

Суд согласился с этой позицией и в прошлом декабре приговорил Тихонова к 4 годам колонии, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК). При этом суд оставил без рассмотрения вопрос о возмещении ущерба потерпевшим — компенсации решили назначать в рамках гражданских исков.