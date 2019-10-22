Путин наградил руководителя следственной группы по делу о «массовых беспорядках» 27 июля медалью «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по делу о «массовых беспорядках», которое возбудили после митинга 27 июля, старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых инициатив.

Как указано в документе, Габдулина наградили за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Габдулин также возглавляет следственную группу по расследованию дела об отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), возбужденное против Фонда борьбы с коррупцией, а также группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Кроме того, Габдулин руководил следствием по «болотному делу» с июля 2012 года.

Также Габдуллин принял участие в производстве дела Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которых приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в организации беспорядков.

Дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК) возбудили после митинга за честные выборы, который прошел в Москве 27 июля. В него также включили уголовную статью о нападении на представителя власти (ст. 318 УК). В рамках этого дела под арестом находятся семь человек, двоих отправили под домашний арест, еще один после апелляции вместо 3,5 лет колонии получил год условно.