В офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» пришли силовики. Там же оказались журналисты НТВ и РЕН ТВ

В офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» пришли силовики. Об этом в своем фейсбуке сообщила член правления комитета Юлия Перепелова.

«Сотрудники Комитета видели как некий мужчина зашел в Комитет и бегал с пакетом не зная куда его деть! Сотрудники НТВ и РЕН ТВ странным образом оказались на месте», — пишет Перепелова.

Председатель организации и член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин рассказал The Insider, что в офис «ворвалась полиция, игнорирует слова администрации, сотрудников не пускают». По его словам, силовики пытаются оказать давление на сотрудника «Комитета» Андрея Маякова и получить признание в том, что он «хотел получить какую-то сумму денег».

В августе НТВ сообщил о задержании зампреда «Комитета за гражданские права» Александра Махаева по подозрению в том, что он якобы стал наводчиком при совершении крупной квартирной кражи. Телеканал пишет, что речь идет о квартире Маякова. «Между правозащитниками предположительно был конфликт, Махаев таким странным образом захотел отомстить», — утверждает НТВ. По словам Бабушкина, после задержания силовики стали прослушивать телефоны Маякова и Махаева.

Межрегиональная организация «Комитет за гражданские права» работает с 1997 года. Она занимается благотворительностью и правозащитной деятельностью.