ФАС и поставщики сообщили о повышении цен на гречку. Минсельхоз назвал ситуацию стабильной

Поставщики гречневой крупы предупреждают сети о повышении цен. После Нового года оптовые цены могут подняться на 5-10%, передают «Ведомости».

По словам представителей «Ашана» и «Ленты», с сентября они получают запросы о росте цен на гречку на 20-25%. В «Ашане» отметили, что повышение происходит впервые с 2017 года. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов рассказал, что оптовые цены поднимутся на 25-50% (до 59 рублей) за килограмм. По его словам, это связанно с ростом цен, по которой гречку приобретают производители фасованной продукции. Другие участники рынка сообщают о повышении оптовых цен на фасованную гречку на 5-30%.

Собеседники издания объясняют происходящее ростом стоимости поставок сырья, который начался с конца июля. По их подсчетам, к октябрю цены на гречневую крупу выросли в два раза, а на гречиху — в три раза. Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в отдельных регионах рост оптово-отпускных цен на 5-29%. Однако ФАС не нашла нарушений антимонопольного законодательства, передает RNS.

В Минсельхозе оценивают ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную и называет рост оптовых цен незначительным. В ведомстве добавили, что валовые сборы гречихи колеблются по годам в зависимости от урожайности, которая связана с погодными условиями. В этом году министерство ожидает урожай на уровне 750 тысяч тонн, что соответствует среднемноголетним показателям.

В 2010 году аномальная засуха и неурожай привели к дефициту гречки по всей стране, цены на эту крупу резко выросли. Повышение цен было также результатом поставок гречки из Китая. После этого значительно снижаться цены на гречневую крупу стали в 2013 году, с перепроизводством гречихи.