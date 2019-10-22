Правозащитники попросили главу СПЧ проконтролировать рассмотрение 32 жалоб на избиения во время протестов

Руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков обратился к новому главе Совета по правам человека при президенте Валерию Фадееву с просьбой проконтролировать 32 жалобы на избиения протестующих силовиками на акциях в 2018 и 2019 годах. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».

Правозащитники занимаются 17 случаями применения физической силы к протестующим летом в Москве, а также 15 эпизодами, связанными с насилием на акции «Он нам не царь» 5 мая прошлого года и во время митингов против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

В обращении отмечается, что ни по одному из случаев применения насилия не было возбуждено уголовное дело. «Зона права» считает, что нужно «поставить вопрос перед руководством Следственного комитета РФ о проведении дополнительных проверок по заявлениям пострадавших и о надлежащем уведомлении их о принятых процессуальных решениях». Вместе с обращением правозащитники направили Фадееву описания всех 32 дел об избиении людей во время протестов.

Накануне новый глава СПЧ заявил, что планирует поставить перед правоохранительными органами вопрос о том, почему они не реагируют на обращения потерпевших во время протестов в Москве. «Есть обращения в соответствующие органы и Следственный комитет. Эти обращения не получают ответа никакого. Я не юрист, но это явное нарушение процедур. Почему они нарушаются — хотелось бы понять», — сказал он (цитата по Интерфаксу).

Напомним, СК отказывался расследовать избиения участников протестов, суды признали часть решений законными. В частности, отказали велосипедисту Андрею Кургину, которого во время задержания 3 августа в Новопушкинском сквере бросили на асфальт и били дубинками. Также не возбуждено дело по заявлению Дарьи Сосновской, которую 10 августа сотрудник второго оперполка ударил в живот. Из-за бездействия СК она обратилась в суд.