В Ростовской области судебный спор фермеров из-за пастбищ кончился перестрелкой. Погибли пять человек
Елена Романоваспециально для «Новой»
Перестрелку устроили две семьи фермеров, которые несколько лет пытались доказать свои права на выпас скота в судах.
Трагедия произошла 22 октября вблизи хутора Чернозубово Орловского района Ростовской области. По данным ГУ МВД Росии по Ростовской области в ходе перестрелки погибли пять человек.
«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между местными жителям возник конфликт из-за участка для выпаса скота. По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек и еще двое были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются все участники конфликта», — рассказал «Новой газете» заместитель начальника ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Брюквин.
По информации местных жителей, фермеры Бациев и Дакишкшвили несколько лет судились из-за спорного участка.
Когда добиться справедливости в суде не удалось, мужчины обеих семей договорились встретиться возле хутора Чернозубова, там и произошла перестрелка.
Известно, что на место трагедии на вертолете направился глава региона Василий Голубев. В Следственном управление СК РФ заявили, что по факту случившего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»).
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