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В Ростовской области судебный спор фермеров из-за пастбищ кончился перестрелкой. Погибли пять человек 

Общество

Елена Романоваспециально для «Новой»

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Перестрелку устроили две семьи фермеров, которые несколько лет пытались доказать свои права на выпас скота в судах.

Трагедия произошла 22 октября вблизи хутора Чернозубово Орловского района Ростовской области. По данным ГУ МВД Росии по Ростовской области в ходе перестрелки погибли пять человек.

«Прибывшие  на место сотрудники полиции установили, что между местными жителям возник конфликт из-за участка для выпаса скота. По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек и еще двое были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются все участники конфликта», — рассказал «Новой газете» заместитель начальника ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области  Андрей Брюквин.

По информации местных жителей, фермеры Бациев и Дакишкшвили несколько лет судились из-за спорного участка.

Когда добиться справедливости в суде не удалось, мужчины обеих семей договорились встретиться возле хутора Чернозубова, там и произошла перестрелка. 

Известно, что на место трагедии на вертолете направился глава региона Василий Голубев.  В Следственном управление СК РФ заявили, что по факту случившего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»).

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Теги:
конфликт, собственность, земля, суды, ростовская область

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